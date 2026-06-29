Zaharova: NATO potcjenjuje rizik dalje eskalacije

Autor:ATV redakcija
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Plan NATO saveza da razvije napredne sisteme naoružanja u interesu Kijeva bezobzirno je agresivan, saopštila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
"Moramo da zaključimo da svojim bezobzirnim agresivnim dejstvima savez Ukrajina-NATO daje ruskoj vojsci dodatni osnov da posveti pojačanu pažnju svim preduzećima koja su uključena u razvoj i proizvodnju oružja koje se koristi protiv naše zemlje", navela je Zaharova u saopštenju, prenosi Srna.
Ona je istakla da NATO potcjenjuje rizik dalje eskalacije dok planira da razvije oružje za ukrajinske snage.
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"Kijev intenzivira pokušaje da gurne NATO u direktan oružani sukob sa Rusijom, dok Alijansa postepeno gubi preostalu racionalnost, koristeći Ukrajinu kao poligon za testiranje", zaključila je Zaharova.
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