Plan NATO saveza da razvije napredne sisteme naoružanja u interesu Kijeva bezobzirno je agresivan, saopštila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Moramo da zaključimo da svojim bezobzirnim agresivnim dejstvima savez Ukrajina-NATO daje ruskoj vojsci dodatni osnov da posveti pojačanu pažnju svim preduzećima koja su uključena u razvoj i proizvodnju oružja koje se koristi protiv naše zemlje", navela je Zaharova u saopštenju, prenosi Srna.

Ona je istakla da NATO potcjenjuje rizik dalje eskalacije dok planira da razvije oružje za ukrajinske snage.

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"Kijev intenzivira pokušaje da gurne NATO u direktan oružani sukob sa Rusijom, dok Alijansa postepeno gubi preostalu racionalnost, koristeći Ukrajinu kao poligon za testiranje", zaključila je Zaharova.