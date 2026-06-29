Tijelo bebe pronađeno u kesi: Užasan prizor u predgrađu Pariza

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Beživotno tijelo novorođenčeta pronađeno je u parku Beržer u predgrađu Pariza, Bobinjiju, saopšteno je iz policije.
Svjedoci su vidjeli kako neko ostavlja u parku krvavu kesu, nakon čega su pozvali policiju koja je u kesi pronašla tijelo bebe, saznaje televizija BFM iz policijskih izvora.
Scena
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Prema izvoru iz pravosuđa, pokrenuta je istraga o ubistvu maloljetnika i skrivanju tijela.
(Telegraf.rs)
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