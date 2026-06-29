Drama u Nigeriji: Oteti učenici dok su polagali ispite

Naoružani ljudi upali su u školu na sjeveroistoku Nigerije i oteli učenike dok su polagali ispite, saopšteno je iz policije.

"Napadači su sporadično pucali tokom napada na srednju školu u gradu Lasa", rekao je policijski portparol Nahum Kenet Daso.

On je dodao da vojska, policija i druge službe pretražuju obližnje šume u potrazi za učenicima koji su polagali nacionalne ispite.

Test obično polažu učenici uzrasta 16 i 17 godina.

Zvaničnici i dalje pokušavaju da utvrde koliko je učenika nestalo nakon napada koji je počeo oko 9.00 časova po lokalnom vremenu.

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Borno je epicentar islamističke pobune u kojoj i kriminalne grupe otimaju ljude radi naplate otkupnine.

Nigerija se bori sa bezbjednosnim krizama koje se protežu od pobune džihadista na sjeveroistoku, do sjeverozapada zemlje, gd‌je teško naoružane bande vrše masovne otmice radi naplate otkupnine, prenosi Srna.