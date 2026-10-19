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Gradski bazen u Kotoru nosiće ime Petra Drugog Petrovića Njegoša?

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19.10.2026 23:00

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Котор Црна Гора
Foto: Pexel/ Muhammed Fatih Beki

Ministarstvo sporta i mladih predložiće da se gradski bazen u Kotoru nazove po Petru Drugom Petroviću Njegošu, što je jedan od uslova da Zagreb da podršku Crnoj Gora da bi zaključila proces pristupanja EU, javila je RTCG.

Kako je pojašnjeno, Hrvatska tvrdi da je vaterpolista Zoran Gopčević, po kome bazen nosi ime, bio stražar u Morinju.

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Zagreb je poručio da je opipljiv napredak presudan za široku javnu, političku i parlamentarnu podršku u Hrvatskoj, uključujući ratifikaciju pristupnog ugovora za ulazaka u EU sa Crnom Gorom.

Većina hrvatskih zahtjeva odnosi se na posljedice ratnih devedesetih godina i svrstana je u okvir Poglavlja 23, koje se, zajedno sa Poglavljem 24, smatra ključnim za oblast vladavine prava.

Među zahtjevima su obeštećenje hrvatskih državljana zatočenih u Morinju, očuvanje spomen-ploče postavljene na tom mjestu, kao i promjena imena gradskog bazena u Kotoru.

Crnogorska vlada nedavno je usvojila izmjene zakona o spomen-obilježjima, čime su stvoreni uslovi za promjenu naziva bazena.

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Na listi zahtjeva su i procesuiranje ratnih zločina, uključujući utvrđivanje odgovornosti po komandnoj liniji, kao i rješavanje imovinskih prava hrvatskih porodica u Crnoj Gori.

(Srna)

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Tagovi :

Kotor

Crna Gora

Bazen

Petar Petrović Njegoš

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