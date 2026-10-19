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Tramp: Vrijeme je da neko drugi pregovara u ime Ukrajine

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19.10.2026 22:24

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Предсједник Доналд Трамп хода јужним травњаком Бијеле куће по доласку у Бијелу кућу, у недјељу, 18. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Predsjednik Amerike Donald Tramp kritikovao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Naime, Tramp je izjavio da je vrijeme da neko drugi pregovara u ime Ukrajine:

"Zelenski ne zna o čemu govori! Mislim da je vrijeme da neko drugi pregovara u ime Ukrajine", rekao je Tramp novinarima.

On je dodao da je dogovor o okončanju sukoba mogao davno biti završen da je Zelenski prihvatio njegove ranije prijedloge.

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Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Volodimir Zelenski

Ukrajina

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