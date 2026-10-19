Tramp: Vrijeme je da neko drugi pregovara u ime Ukrajine

Naime, Tramp je izjavio da je vrijeme da neko drugi pregovara u ime Ukrajine:

"Zelenski ne zna o čemu govori! Mislim da je vrijeme da neko drugi pregovara u ime Ukrajine", rekao je Tramp novinarima.

On je dodao da je dogovor o okončanju sukoba mogao davno biti završen da je Zelenski prihvatio njegove ranije prijedloge.