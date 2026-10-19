Tramp: Vrijeme je da neko drugi pregovara u ime Ukrajine

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Amerike Donald Tramp kritikovao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
Naime, Tramp je izjavio da je vrijeme da neko drugi pregovara u ime Ukrajine:
"Zelenski ne zna o čemu govori! Mislim da je vrijeme da neko drugi pregovara u ime Ukrajine", rekao je Tramp novinarima.
On je dodao da je dogovor o okončanju sukoba mogao davno biti završen da je Zelenski prihvatio njegove ranije prijedloge.
🇺🇸🇺🇦US President Donald J. Trump just DESTROYED Ukrainian dictator Volodymyr Zelensky!
"Zelensky doesn't know what he's talking about! I think it's time for somebody else to negotiate on behalf of Ukraine." https://t.co/7ZkxJIdqO3— Mario ZNA (@MarioBojic) October 19, 2026
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