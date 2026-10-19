Logo

Sudija odbio da maloljetniku odredi istražni zatvor zbog nacističkih poruka

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
19.10.2026 17:10

Komentari:

0
Детаљан поглед на закључана врата затворске ћелије са креветом унутра.
Foto: pexels/Ron Lach

Maloljetniku osumnjičenom za javno podsticanje na nasilje i mržnju uoči fudbalske utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, gdje su odjekivale nacističke i antisemitske poruke, sudija je odbio da odredi istražni zatvor.

Sudija je zabranio maloljetniku da posjećuje Hajdukove utakmice, prenosi hrvatski portal Indeks.

Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Moskva spremna da pomogne u rješavanju iranskog rata

Tužilaštvo traži istražni zatvor za još osam osumnjičenih za uvikivanje nacističkih i antisemitskih poruka uoči utakmice 15. oktobra.

Navijači Hajduka su 15. oktobra u organizovanoj koloni uoči utakmice sa Ajaksom ulicama Splita uzvikivali nacističke i antisemitske parole - "Ustani, Adolfe!", "Aušvic, Aušvic!", "Gazi, gazi Židove!". Pjevali su i stihove o spaljivanju Jevreja u koncentracionim logorima.

Policija je dosad za ukupno 23 osobe utvrdila osnovanu sumnju da su počinile krivično djelo javnog podsticanja na nasilje i mržnju.

Hapšenje, lisice

Region

Hrvatski državljani izručeni Sloveniji: Zvjerski mučili i zadavili penzionera?

Šestoro ih je u istražnom zatvoru, a osmoro iz prve grupe u bjekstvu. Protiv još osmorice podnesena je nova krivična prijava, a zasebno je prijavljen i maloljetnik.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

maloljetnici

Split

istražni zatvor

Komentari (0)

Pročitajte više

Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

U teškoj nesreći povrijeđene dvije osobe: Saobraćaj se odvija naizmjenično

3 h

0
Полицијско ауто

Svijet

Stotine škola pod uzbunom zbog prijetnji potpisanih sa "Alahu akbar"

3 h

0
Врховни суд потврдио пресуду: Алији Балијагићу 40 година затвора

Region

Vrhovni sud potvrdio presudu: Aliji Balijagiću 40 godina zatvora

3 h

0
Учионица

Svijet

Danska sprema kontroverzni zakon: Nastavnici postaju "policajci"

4 h

1

Više iz rubrike

Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Region

Hrvatski državljani izručeni Sloveniji: Zvjerski mučili i zadavili penzionera?

3 h

0
Врховни суд потврдио пресуду: Алији Балијагићу 40 година затвора

Region

Vrhovni sud potvrdio presudu: Aliji Balijagiću 40 godina zatvora

3 h

0
Словенац преминуо током трке у Поречу

Region

Slovenac preminuo tokom trke u Poreču

4 h

0
Демонстранти бјеже од полицијског воденог топа током сукоба на антивладиним демонстрацијама у Тирани, у Албанији, у понедјељак, 19. октобра 2026. године.

Region

U Albaniji zapaljena zgrada opštine, policija upotrijebila silu

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

56

Kondić Panić o protestima u Francuskoj: Policija se suočava sa izazovima

19

55

Zbog nereda u Parizu zatvoren Luvr

19

51

Puna podrška klupskog rukovodstva: Saša Ilić ostaje trener Partizana

19

46

Traga se za još 15 osumnjičenih zbog skandiranja antisemitskih parola u Splitu

19

45

Bride obrazi nakon istorijskog poraza Borca u Solunu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima