Sudija odbio da maloljetniku odredi istražni zatvor zbog nacističkih poruka

Autor:ATV redakcija
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Maloljetniku osumnjičenom za javno podsticanje na nasilje i mržnju uoči fudbalske utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, gdje su odjekivale nacističke i antisemitske poruke, sudija je odbio da odredi istražni zatvor.
Sudija je zabranio maloljetniku da posjećuje Hajdukove utakmice, prenosi hrvatski portal Indeks.
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Tužilaštvo traži istražni zatvor za još osam osumnjičenih za uvikivanje nacističkih i antisemitskih poruka uoči utakmice 15. oktobra.
Navijači Hajduka su 15. oktobra u organizovanoj koloni uoči utakmice sa Ajaksom ulicama Splita uzvikivali nacističke i antisemitske parole - "Ustani, Adolfe!", "Aušvic, Aušvic!", "Gazi, gazi Židove!". Pjevali su i stihove o spaljivanju Jevreja u koncentracionim logorima.
Policija je dosad za ukupno 23 osobe utvrdila osnovanu sumnju da su počinile krivično djelo javnog podsticanja na nasilje i mržnju.
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Šestoro ih je u istražnom zatvoru, a osmoro iz prve grupe u bjekstvu. Protiv još osmorice podnesena je nova krivična prijava, a zasebno je prijavljen i maloljetnik.
(Srna)
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