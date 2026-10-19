U teškoj nesreći povrijeđene dvije osobe: Saobraćaj se odvija naizmjenično

Dvije osobe prevezene su na ukazivanje ljekarske pomoći nakon saobraćajne nezgode koja se danas dogodila na magistralnom putu u mjestu Srednje, na području opštine Ilijaš.

Kako je za "Avaz" potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a KS, do nesreće je došlo oko 13:50 sati.

"Kolege su izašle na teren, a dva lica su prevezena prema KUM-u radi ukazivanja ljekarske pomoći. Više informacija imaćemo nakon završenog uviđaja i pružanja ljekarske pomoći, kako bismo utvrdili šta se dogodilo", istakli su iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova.

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Zbog uviđaja, saobraćaj se na ovoj dionici puta trenutno odvija naizmjenično.

Više informacija o okolnostima nesreće i stepenu povreda biće poznato nakon završetka uviđaja i ljekarskih pregleda.