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Važno - specijal: O energo kolapsu u Republici Srpskoj

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Izvor:

ATV

19.10.2026 17:29
Важно - специјал: О енерго колапсу у Републици Српској
Foto: atv

Specijalno izdanje emisije „Važno“ sutra u 21 čas i 9 minuta o energo kolapsu u Republici Srpskoj sa gostom Lukom Petrovićem, v.d. generalnog direktora ERS-a.

Ima li kraja energo kolapsu u Srpskoj?

Koliko miliona maraka je otislo na uvoz?

Hoće li struja da poskupi?

Ko je odgovoran za probleme u RiTE Ugljevik?

Emisiju „Važno“ uređuje i vodi Bojan Nosović.

Specijal „Važno“- utoraku 21 čas i 9 minuta.

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ATV

važno

Bojan Nosović

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