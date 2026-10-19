Važno - specijal: O energo kolapsu u Republici Srpskoj

Izvor:
ATV
Specijalno izdanje emisije „Važno“ sutra u 21 čas i 9 minuta o energo kolapsu u Republici Srpskoj sa gostom Lukom Petrovićem, v.d. generalnog direktora ERS-a.
Ima li kraja energo kolapsu u Srpskoj?
Koliko miliona maraka je otislo na uvoz?
Hoće li struja da poskupi?
Ko je odgovoran za probleme u RiTE Ugljevik?
Emisiju „Važno“ uređuje i vodi Bojan Nosović.
Specijal „Važno“- utoraku 21 čas i 9 minuta.
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