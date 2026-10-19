Nova opcija na Fejsbuku: Samo kažite šta želite da vidite u objavama

Fejsbuk uvodi funkciju koja vam omogućava da sopstvenim riječima odredite kakav sadržaj želite češće ili rjeđe da vidite u objavama.

Nova opcija "Vaš algoritam" omogućava korisnicima da direktno utiču na algoritam koji preporučuje sadržaj, umjesto da se u potpunosti oslanjaju na automatske preporuke platforme, saopštila je kompanija Meta.

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Korisnici mogu da opišu svoja interesovanja i želje običnim jezikom, a promjene se odražavaju na preporučeni sadržaj u realnom vremenu.

Meta je istovremeno unaprijedila meni koji se otvara klikom na tri tačke pored objave, kako bi korisnici lakše podešavali svoje preferencije.

Na tom mjestu mogu da pristupe opciji "Vaš algoritam" ili da izaberu da li im se određeni sadržaj dopada ili ne.

Platforma može da postavi i dodatna pitanja kako bi bolje razumjela šta korisnik želi da vidi više, a šta manje.

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Uvođenje nove funkcije dio je širih nastojanja Mete da korisnicima omogući veću kontrolu nad sadržajem koji im se prikazuje, poručuje kompanija iz Menlo Parka.

(Tanjug)