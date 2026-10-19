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Istraživanje pokazalo koliko treba da traje veza da bi brak bio savršen

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19.10.2026 16:57

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Љубав
Foto: pexels/Breno Cardoso

Zabavljanje je proces upoznavanja i stvaranja veze između dvije osobe. Trajanje zabavljanja zavisi od osoba koje su u vezi, njihovih želja i potreba. Ne postoji univerzalan vremenski okvir koji bi odgovarao svima.

Neki ljudi se odlučuju za brže stupanje u brak, dok drugi žele da provedu više vremena u zabavljanju.

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U Srbiji prosječno trajanje zabavljanja prije stupanja u brak iznosi oko dvije godine. Međutim, ovo je samo statistički podatak i ne mora se odnositi na sve parove. Svaki par ima svoju jedinstvenu situaciju i treba da donese odluku koja odgovara njihovoj vezi.

Nakon istraživanja koje je obuhvatilo 3.000 ljudi, naučnici su zaključili da parovi koji su u vezi proveli godinu dana imaju 20 odsto veće šanse za razvod od onih koji su se zabavljali dvije godine prije sklapanja braka. S druge strane, parovi koji su bili u vezi tri godine prije nego što su odlučili da se vjenčaju imaju čak 50 odsto manje šansi da se razvedu.

Jedan portal sproveo je istraživanje među 4.000 zadovoljnih supružnika. Ispitanici su odgovarali na pitanja o vremenu koje su proveli sa svojim partnerima prije vjenčanja.

Prema dobijenim podacima, parovi u prosjeku provedu 1.4 godine (17 mjeseci) u zabavljanju prije nego što počnu zajednički život. Zatim žive zajedno oko 1.83 godine (22 mjeseca) prije vjeridbe. Period koji provedu zajedno kao vjerenici u prosjeku traje 1.67 godina (20 mjeseci). To znači da ukupno prosječno vrijeme zajedničkog života prije braka iznosi gotovo pet godina.

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Ne postoji univerzalna formula za uspješan brak. Svaki par je jedinstven i prolazi kroz specifične okolnosti i izazove. Uz to, kvalitet veze ne zavisi samo od dužine njenog trajanja već i od drugih faktora, kao što su međusobno poštovanje, komunikacija, povjerenje, zajednički ciljevi i vrijednosti, kao i spremnost da se radi na rješavanju problema i prevazilaženju prepreka, prenosi Glas Srpske.

Iako dužina trajanja veze može biti pokazatelj uspješnosti braka, ona nije jedini faktor koji utiče na njegov kvalitet i trajnost.

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Ljubav

ljubavne veze

Brak

partnerski odnos

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