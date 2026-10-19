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U Rudniku mrkog uglja obustavljena proizvodnja zbog nedostatka goriva za rad

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19.10.2026 18:00

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Рудник
Foto: Oscar Sánchez/Pexels

Proizvodnja u Rudniku mrkog uglja u Brezi obustavljena je u prvoj smjeni zbog nedostatka goriva za rad mašina.

Iz istog razloga obustavljeni su rudarski radovi, a goriva nema ni za mašine kojima se vrši dopremanje materijala u jamu.

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(Srna)

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rudnik

RMU Breza

rudari

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