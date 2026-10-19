U Rudniku mrkog uglja obustavljena proizvodnja zbog nedostatka goriva za rad

Proizvodnja u Rudniku mrkog uglja u Brezi obustavljena je u prvoj smjeni zbog nedostatka goriva za rad mašina.

Iz istog razloga obustavljeni su rudarski radovi, a goriva nema ni za mašine kojima se vrši dopremanje materijala u jamu.

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Rudari Breze rade iako nisu primili platu za septembar, a problem predstavlja i neplaćen doprinos za zdravstveno osiguranje za radnike koji se liječe u Kantonu Sarajevo, prenijeli su federalni mediji.

(Srna)