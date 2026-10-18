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Ponovljeni izbori u Brčkom: Do 15 časova glasalo skoro 42 odsto birača

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18.10.2026 16:09

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Избори, гласање, скенер
Foto: ATV / Branko Jović

Na biračkom mjestu Bukvik u Brčkom, gdje se danas ponavlja glasanje na opštim izborima, do 15 časova glasalo je 170 građana, od ukupno 406 upisanih u birački spisak.

Izlaznost je tako iznosila 41,87 odsto, a 22 birača glasala su uz pomoć drugog lica.

Glasanje na biračkom mjestu 200C019 – Bukvik protiče uredno, bez prijavljenih nepravilnosti.

Centralna izborna komisija BiH odlučila je da se glasanje na ovom biračkom mjestu ponovi zbog nepravilnosti na opštim izborima održanim 4. oktobra.

Biračima iz Republike Srpske tada nisu bili obezbijeđeni glasački listići za izbor poslanika u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zbog čega nisu mogli u potpunosti ostvariti svoje biračko pravo.

Biračko mjesto otvoreno je u sedam časova, a glasanje traje do 19 časova.

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Tagovi :

Izbori 2026

Brčko

glasanje

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