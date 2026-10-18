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Osveštana crkva posvećena Svetom Vasiliju Ostroškom

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18.10.2026 16:32

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Његово високопреосвештенство митрополит зворничко-тузлански Фотије, уз саслужења свештенства Епархије зворничко-тузланске, освештао је данас у Вукосављу цркву посвећену Светом Василију Острошком.
Foto: Srna

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije, uz sasluženja sveštenstva Eparhije zvorničko-tuzlanske, osveštao je danas u Vukosavlju crkvu posvećenu Svetom Vasiliju Ostroškom.

Mitropolit Fotije rekao je da na ovom prostoru ima nekoliko crkava posvećenih Vasiliju Ostroškom, čudotvorcu i iscjeljitelju.

"Crkva uvijek zagovara jedinstvo, slogu, bratstvo što je govorio Sveti Vasilije Ostroški, a što je prisutno na prostoru Vukosavlja, male opštine u kojoj su smiraj našli Srbi prognani početkom i tokom rata iz Hrvatske, BiH i brojnih mjesta bivše Jugoslavije", rekao je mitropolit Fotije Srni.

On je naglasio da je danas osveštani hram novi duhovni dom ovim ljudima.

Mitropolit Fotije je starješinu crkve Miroslava Draška proizveo u čin protonamjesnika, naglasivši njegov predan rad u crkvi i izuzetan odnos sa parohijanima i sveštenstvom na ovom prostoru.

Molitveno slavlje nastavljeno je kulturnim programom i slavskim ručkom za sveštenstvo, brojne goste i građane ove opštine, prenosi Srna.

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Sveti Vasilije Ostroški

Vukosavlje

Osveštanje crkve

molitva

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