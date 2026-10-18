Osveštana crkva posvećena Svetom Vasiliju Ostroškom

Autor:ATV redakcija
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Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije, uz sasluženja sveštenstva Eparhije zvorničko-tuzlanske, osveštao je danas u Vukosavlju crkvu posvećenu Svetom Vasiliju Ostroškom.
Mitropolit Fotije rekao je da na ovom prostoru ima nekoliko crkava posvećenih Vasiliju Ostroškom, čudotvorcu i iscjeljitelju.
"Crkva uvijek zagovara jedinstvo, slogu, bratstvo što je govorio Sveti Vasilije Ostroški, a što je prisutno na prostoru Vukosavlja, male opštine u kojoj su smiraj našli Srbi prognani početkom i tokom rata iz Hrvatske, BiH i brojnih mjesta bivše Jugoslavije", rekao je mitropolit Fotije Srni.
On je naglasio da je danas osveštani hram novi duhovni dom ovim ljudima.
Mitropolit Fotije je starješinu crkve Miroslava Draška proizveo u čin protonamjesnika, naglasivši njegov predan rad u crkvi i izuzetan odnos sa parohijanima i sveštenstvom na ovom prostoru.
Molitveno slavlje nastavljeno je kulturnim programom i slavskim ručkom za sveštenstvo, brojne goste i građane ove opštine, prenosi Srna.
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