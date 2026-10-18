Uznemiravajući video: Sveštenik poginuo tokom mise, na njega pao veliki krst sa zida crkve

Redemptoristički sveštenik Patrisio Sančes Molinari preminuo je nakon što je na njega tokom služenja mise pao veliki krst pričvršćen na zidu crkve.

Nesreća se dogodila u crkvi Gospe od Neprestane Pomoći u Gvajakilu, u Ekvadoru, a nadbiskupija Gvajakila istog dana potvrdila je njegovu smrt.

Prema pisanju medija, sveštenik je u trenutku nesreće služio misu koja je prenošena uživo na njegovom profilu na društvenim mrežama.

List „El Eraldo de Meksiko“ navodi da se incident dogodio oko 27. minuta prenosa, kada se krst iznenada odvojio od zida iza sveštenika i pao na njega. Na snimku se, prema navodima medija, čuju krici vjernika koji su prisustvovali misi.

Terrible!! Tragedia en la iglesia Perpetuo Socorro, sur de Guayaquil. El sacerdote Patricio Sánchez falleció tras caerle encima una cruz mientras oficiaba una misa. El lamentable suceso causa gran conmoción entre los fieles y la comunidad católica. https://t.co/647JgyCrA5 — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) October 18, 2026

Vijest o tragediji ubrzo se proširila društvenim mrežama, gdje su brojni korisnici uputili poruke saučešća.

Nadbiskupija objavila posmrtnu poruku

U saopštenju kojim je potvrđena smrt sveštenika nisu navedene detaljne okolnosti nesreće. Nije precizirano ni da li je preminuo na mjestu događaja ili nakon što mu je ukazana medicinska pomoć.

Za sada nema ni dodatnih informacija o stanju krsta niti o načinu na koji je bio postavljen na zid crkve.

U posmrtnoj poruci, koju je potpisao nadbiskup, kardinal Luis Herardo Kabrera Erera, navedeno je da je otac Sančes Molinari „otišao u Očev dom kako bi uživao u Njegovom prisustvu i slavi“.

Nadbiskupija je izrazila saosjećanje sa redemptorističkom zajednicom, porodicom, rodbinom i prijateljima preminulog sveštenika, te se pridružila molitvama za vječni pokoj njegove duše.

Bio član reda osnovanog u 18. vijeku

Patrisio Sančes Molinari bio je član Kongregacije Presvetog Otkupitelja, poznate i kao redemptoristi. Ovaj katolički red osnovao je 1732. godine Sveti Alfons Marija de Liguori.

Crkva u kojoj je sveštenik služio posvećena je Gospi od Neprestane Pomoći, čije je poštovanje posebno povezano sa redemptoristima. Papa Pije IX povjerio im je 1866. godine na čuvanje originalnu ikonu Gospe od Neprestane Pomoći, koja se nalazi u rimskoj crkvi Svetog Alfonsa.

(InfoVatikana)