U Miljakovcima kod Prijedora procvjetala višnja

U narodu poznato Miholjsko ljeto i neobično toplo vrijeme za ovo doba godine ponovo je "prevarilo" voće.

U Miljakovcima kod Prijedora, na jednom porodičnom imanju, umjesto da listovi požute i opadaju, višnja je opet počela da cvjeta.

Mještane je veoma iznenadila pojava cvjetanja višnje a prema narodnom vjerovanju ovakva pojava nagovještava da će zima biti oštra i duga.

Voćari potvrđuju da za biljku nije dobro kada cvijeta u periodu kad joj vrijeme nije, a ovakva pojava je upravo posljedica klimatskih promjena.

(RTRS)