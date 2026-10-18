U Miljakovcima kod Prijedora procvjetala višnja

Autor:ATV redakcija
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U narodu poznato Miholjsko ljeto i neobično toplo vrijeme za ovo doba godine ponovo je "prevarilo" voće.
U Miljakovcima kod Prijedora, na jednom porodičnom imanju, umjesto da listovi požute i opadaju, višnja je opet počela da cvjeta.
Mještane je veoma iznenadila pojava cvjetanja višnje a prema narodnom vjerovanju ovakva pojava nagovještava da će zima biti oštra i duga.
Voćari potvrđuju da za biljku nije dobro kada cvijeta u periodu kad joj vrijeme nije, a ovakva pojava je upravo posljedica klimatskih promjena.
(RTRS)
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