Meteorolozi objavili prognozu za sutra

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost.
Jutro će biti pretežno vedro i svježe, u višim predjelima slab mraz. Oko rijeka i po kotlinama prolazna magla, navodi Republički hidrometeorološki zavod.
Vjetar slab i promjenljiv ili sjevernih smjerova.
Minimalna temperatura vazduha od dva do sedam, na jugu oko 10, u višim predjelima od minus tri stepena Celzijusova.
Maksimalna temperatura vazduha od 18 do 24, u višim predjelima od 13 stepeni.
Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je danas u većem dijelu Republike Srpske i FBiH bilo pretežno sunčano. Više oblačnosti bilo je na istoku i sjeveroistoku.
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