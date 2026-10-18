Meteorolozi objavili prognozu za sutra

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost.

Jutro će biti pretežno vedro i svježe, u višim predjelima slab mraz. Oko rijeka i po kotlinama prolazna magla, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Vjetar slab i promjenljiv ili sjevernih smjerova.

Minimalna temperatura vazduha od dva do sedam, na jugu oko 10, u višim predjelima od minus tri stepena Celzijusova.

Maksimalna temperatura vazduha od 18 do 24, u višim predjelima od 13 stepeni.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je danas u većem dijelu Republike Srpske i FBiH bilo pretežno sunčano. Više oblačnosti bilo je na istoku i sjeveroistoku.