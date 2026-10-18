Poginula žena čuvenog pjevača Mirka Ćajića

Tragična vijest potresla je sve koji su poznavali bračni par, koji je, osim privatnog života, dijelio i brojne poslovne obaveze.

Teški dani

Sanja je bila Mirkova desna ruka u firmi koja se bavi zaštitom prava kompozitora i pjevača. Njihova saradnja nije se završavala samo na porodičnom odnosu, već su zajedno radili i na poslovima vezanim za muzičku industriju, zbog čega je ona imala značajnu ulogu u njegovom svakodnevnom životu i radu.

Posebno je potresna činjenica da su se Mirko i Sanja nedavno zajedno pojavili na koncertu organizovanom u Sava centru u čast legendarnog Tome Zdravkovića. Tada su zajedno prisustvovali muzičkom događaju posvećenom jednom od najvećih imena narodne muzike, ne sluteći da će se ubrzo dogoditi tragedija koja će im promijeniti život.

Vijest o Sanjinoj pogibiji predstavlja veliki gubitak za njenu porodicu, prijatelje i saradnike, koji su se od nje oprostili na Instagramu.

"Postoje vijesti za koje srce ne želi da povjeruje da su istinite. Vijesti koje nas ostave bez riječi, sa knedlom u grlu i bolom koji je teško opisati. Sinoć nas je napustila Sanja, supruga našeg Mirka Ćajića. Otišla je prerano, ostavljajući za sobom tugu, prazninu i bol za koji ne postoje riječi utjehe. U trenucima poput ovog shvatimo koliko je život nepredvidiv i koliko je malo potrebno da se svet u jednom trenutku promijeni zauvijek. Iza svakog imena krije se nečiji život, ljubav, porodica i hiljade uspomena koje ostaju da žive i onda kada nekoga više nema pored nas. Dragi Mirko, ne postoje riječi koje mogu da ublaže bol koji sada nosiš. U ovim teškim trenucima, uz tebe smo mislima i srcem. Želimo ti snagu da izdržiš dane koji dolaze i da te ljubav, podrška dragih ljudi i uspomene na Sanju makar malo uteše u ovoj neizmernoj boli. Sanjinoj porodici i svim njenim najmilijima upućujemo najiskrenije saučešće. Neki ljudi odu prerano, ali trag koji ostave u srcima onih koji su ih voljeli ostaje zauvijek. Sanja, neka ti je vječna slava i mir-stoji u saopštenju na Instagramu "Conncet Network".

(Telegraf)