Uhapšen Novica Antić zbog širenja lažnih vijesti da Vojska Srbije sprema puč

U Kragujevcu je danas uhapšen bivši predsjednik Vojnog sindikata Novica Antić jer je, kako se sumnja, na društvenim mrežama objavljivao lažne vijesti u kojima je ubjeđivao građane da Vojska Srbije sprema puč.

Akcija hapšenja izvedena je po nalogu Posebnog odjeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je Antić širio lažne informacije u cilju izazivanja panike i nereda, saznaje Tanjug.

Na svom profilu na društvenoj mreži "Iks" Antić je 15. oktobra objavio da jedinice Vojske Srbije "par dana pred izbore, u periodu koji nije predviđen za obuku, uvežbavaju taktičke radnje borbe u naseljenom mestu i to u noćnim uslovima".

"Ovo sam prošao u avgustu i septembru 2000-te. Miriše na puč?", naveo je Antić, pored ostalog, u objavi.

Ministarstvo odbrane saopštilo je 15. oktobra, povodom snimka koji se pojavio na društvenim mrežama, da je riječ o planskom inspekcijskom nadzoru stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti jedne od specijalnih jedinica od strane Inspektorata odbrane.

Kako je navedeno, aktivnost je realizovana u širem rejonu poligona "Pasuljanske livade", prema unaprijed definisanom planu inspekcijskog nadzora.

Dodaje se da je ovom prilikom postavljena taktička situacija koja podrazumijeva provjeru osposobljenosti angažovanih snaga za izvršavanje zadataka u urbanoj sredini i da su o tome bili obaviješteni MUP i organi lokalne samouprave.