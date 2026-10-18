Ženu udario automobil, preminula na licu mjesta

Sinoć oko 23.20 kod Orlovače, na obilaznici oko Beograda u smjeru za Novi Sad, automobil je oborio ženu pješaka staru oko 50 godina koja je, kako je rečeno Tanjugu u Hitnoj pomoći, preminula na licu mjesta.

Prema riječima dežurnog ljekara Hitne pomoći protekla noć u Beogradu bila je veoma teška za dežurne medicinske ekipe koje su obavile ukupno 146 intervencija, od čega 19 na javnim mjestima.

Bilo je više intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su vožene na detoksikaciju u odjeljenje toksikologije VMA.

Najviše poziva bilo je zbog hroničnih astmatičara, kardiovaskularnih bolesnika i pacijenata sa poteškoćama respiratorne prirode.