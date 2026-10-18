Košarka u kolicima BiH: Sjajan početak KKI Vrbas

U banjalučkoj dvorani Obilićevo bili su bolji od KIK Sana i na kraju su slavili sa 89:28 (18:8,23:5,22:11,26:4) uz sjajnu partiju koju su prikazali u ovom premijernom meču. Ovu pobjedu posvetili su rano preminulim Nebojši Kuštrinoviću i doktoru Goranu Taliću koji su godinama bili uz klub.

Gosti iz Sanskog Mosta poveli su iz prve akcije preko Vahida Omeradžića. Na drugoj strani su uzvratili Mufid Čejvan, Bojan Brkić i Zoran Jeremić i vrlo brzo bilo je 8:2. Iz minuta u minut rasla je ta prednost koja je poslije prvog poluvremena iznosila "plus 28", 41:13.

Sa odličnom igrom Banjalučani su nastavili i u nastavku utakmice. Tako je po isteku posljednjeg 40. minuta ostalo zapisano 89:28 za KKI Vrbas u čijim redovima je Bojan Brkić dao 23 poena, tri manje ubacio je Mufid Čejvan, a treba istaći i Dejana Đurkovića sa 12 poena. Kod gostiju iz Sanskog Mosta jedino se istakao Vahid Omeradžić sa 24 poena.

Prije početka utakmice KKI Vrbas je dobio vrijednu donaciju u vidu sportskih jakni od Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske na čemu su se zahvalili, posebno pomoćnici ministra za sport Danijeli Ćapin.