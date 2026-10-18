Iz Tuzle do vrha svjeta: Muškarci koji su promijenili pol i osvojili svjetske modne piste

Tokom posljednjih deset godina modna industrija doživjela je značajne promjene kada je riječ o zastupljenosti transrodnih osoba.

Sve veći broj modnih agencija, poznatih dizajnera i svjetskih brendova uključuje transrodne modele u svoje kampanje, modne revije i naslovnice prestižnih časopisa. Na taj način moda postaje prostor u kojem se sve više ističu različitost, individualnost i sloboda izražavanja.

Transrodne osobe danas zauzimaju sve značajnije mjesto u svijetu mode i zabave. Njihove priče, uspjesi i životna iskustva privlače pažnju javnosti, dok svojim radom doprinose promjenama tradicionalnih shvatanja ljepote. Iako su se mnoge od njih tokom života suočavale s predrasudama i neprihvatanjem, uspjele su izgraditi uspješne karijere i postati prepoznatljiva lica međunarodne modne scene.

Andreja Pejić

Andreja Pejić rođena je 1991. godine u Tuzli, u Bosni i Hercegovini. Nakon razvoda roditelja, odrastala je uz majku i brata, a zbog rata u Bosni i Hercegovini njena porodica napustila je zemlju i preselila se u Australiju. Upravo je tamo Andreja započela put koji će je kasnije odvesti do samog vrha međunarodne modne industrije.

Andrea Pajić Instagram/printscreen

Širu pažnju javnosti privukla je početkom 2010-ih godina zahvaljujući svom neobičnom izgledu i sposobnosti da uspješno nosi i muške i ženske modne kreacije. Njena pojava predstavljala je novinu u industriji koja je dugo insistirala na jasno podijeljenim kategorijama muške i ženske mode. Andreja je tako postala jedan od najpoznatijih androginih modela na svijetu.

Godine 2014. javno je objavila da je transrodna žena, nakon čega je nastavila da gradi karijeru kao ženski model. Njena priča postala je značajna za veću vidljivost transrodnih osoba u modi, a Andreja je nastavila da sarađuje s poznatim dizajnerima i pojavljuje se u međunarodnim modnim publikacijama.

Posebno se ističe njeno pojavljivanje u američkom izdanju časopisa „Vog“ 2015. godine, čime je dodatno doprinijela većoj zastupljenosti transrodnih modela u prestižnim modnim medijima. Njen uspjeh pokazuje da porijeklo i životne okolnosti ne moraju biti prepreka ostvarivanju velikih profesionalnih ciljeva.

Mia Mitanovski

Srpski modni dizajner Marko Mitanovski postao je poznat po svojim avangardnim kreacijama, dramatičnim siluetama i neobičnom umjetničkom pristupu modi. Njegov rad privukao je pažnju međunarodne javnosti, a među poznatim ličnostima s kojima je sarađivao našla se i svjetska muzička zvijezda Lejdi Gaga (Lady Gaga).

Mia Mitanovski Instagram/printscreen

Mitanovski je tokom karijere pokazivao sklonost ka pomjeranju granica tradicionalne mode. Njegove kreacije često su spajale elemente pozorišta, umjetnosti i visoke mode, zbog čega je stekao prepoznatljiv stil.

U javnosti su se pojavile informacije o njegovoj rodnoj tranziciji i predstavljanju kao Mie. Njena priča otvorila je prostor za razgovor o identitetu, ličnoj slobodi i izazovima s kojima se suočavaju osobe koje prolaze kroz velike životne promjene.

Važno je naglasiti da je lični identitet individualno iskustvo i da svaka osoba ima pravo da odlučuje o tome kako će se predstavljati javnosti. U svijetu mode, u kojem su kreativnost i izražavanje ličnosti od posebnog značaja, ovakve priče dodatno pokreću razgovore o različitosti i prihvatanju.

Valentina Sampaio

Valentina Sampaio brazilska je manekenka koja je ostvarila značajne uspjehe na međunarodnoj modnoj sceni. Postala je poznata kao jedna od transrodnih modela koje su uspjele da ostvare saradnju s velikim svjetskim modnim brendovima.

Valentina Sampaio Instagram/printscreen

Godine 2017. pojavila se na naslovnici francuskog izdanja časopisa „Vog“, čime je postala jedna od prvih transrodnih manekenki koje su dobile takvu priliku u prestižnom modnom časopisu. Taj trenutak predstavljao je važan korak ka većoj vidljivosti transrodnih osoba u svijetu visoke mode.

Njen profesionalni uspjeh nastavljen je saradnjom s poznatim brendovima, uključujući „Mark Džejkobs“ (Marc Jacobs) i druge modne i kozmetičke kuće. Posebnu pažnju privukla je 2019. godine, kada je postala prva otvoreno transrodna manekenka angažovana za kampanju brenda „Viktorijas sikret“ (Victoria's Secret), a naredne godine učestvovala je i na njihovoj modnoj reviji.

Valentina je svojim uspjehom pokazala da profesionalizam, talenat i posvećenost mogu otvoriti vrata i u industriji koja se tradicionalno oslanjala na uske standarde ljepote. Njena karijera predstavlja primjer promjena koje se dešavaju u savremenom svijetu mode.

Kejtlin Džener

Kejtlin Džener (Caitlyn Jenner) postala je svjetski poznata još tokom sportske karijere, kada je pod imenom Brus Džener (Bruce Jenner) ostvarila veliki uspjeh u desetoboju. Na Olimpijskim igrama 1976. godine u Montrealu osvojila je zlatnu medalju i postavila svjetski rekord, čime je stekla status jedne od najpoznatijih sportistkinja tog vremena.

Kejtlin Džener Instagram/printscreen

Širu popularnost izvan sporta stekla je i zahvaljujući povezanosti s porodicom Kardašijan-Džener (Kardashian-Jenner) te pojavljivanju u njihovim televizijskim emisijama.

Godine 2015. javno je objavila da je transrodna žena i predstavila se svijetu kao Kejtlin Džener. Njena odluka izazvala je veliku pažnju medija i otvorila brojne razgovore o rodnom identitetu, privatnosti i prihvatanju u društvu.

Iako je njen život bio obilježen velikim sportskim uspjesima i javnim priznanjem, njena lična priča pokazala je da spoljašnji uspjeh ne mora značiti da je osoba u potpunosti zadovoljna vlastitim životom. Džener je govorila o dugogodišnjem suočavanju s vlastitim identitetom i odluci da o njemu javno progovori.

Njena priča podsjeća na to da svaka osoba ima pravo na vlastiti put i da promjene u životu mogu doći u različitim životnim razdobljima. Istovremeno, njena javna ličnost i stavovi o pojedinim društvenim pitanjima izazivali su različite reakcije javnosti.

Modna priča

Priče Andreje Pejić, Valentine Sampaio, Kejtlin Džener i drugih javnih ličnosti pokazuju koliko se društvo i modna industrija mijenjaju. Njihovi uspjesi nisu značajni samo zbog pojavljivanja na naslovnicama časopisa ili saradnje s poznatim brendovima već i zbog razgovora koje su pokrenuli o identitetu, slobodi izražavanja i jednakim mogućnostima.

Modna industrija na taj način postaje prostor u kojem se ljepota sve manje posmatra kroz jedan unaprijed određen obrazac, a sve više kroz individualnost, kreativnost i autentičnost.

(Avaz)