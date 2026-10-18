Lavrov najavio razgovore sa liderima zemalja zaliva o Ormuskom moreuzu

Autor:ATV redakcija
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Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da planira da sa ministrima spoljnih poslova zemalja Persijskog zaliva razgovara o situaciji oko Ormuskog moreuza.
"Danas namjeravam da detaljno razgovaram o najaktuelnijim pitanjima na Bliskom istoku. Prije svega, o situaciji u regionu Zaliva, gdje se odvija ozbiljna vojno-politička kriza", rekao je Lavrov.
On je naglasio da je Moskva posvećena naporima za deeskalaciju sukoba i pronalaženju rješenja za trajni mir na Bliskom istoku.
Lavrov učestvuje u devetom krugu strateškog dijaloga Rusije i Savjeta za saradnju arapskih država Persijskog zaliva, koji se održava u glavnom gradu Bahreina, Manami, prenosi Srna.
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