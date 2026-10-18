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Lavrov najavio razgovore sa liderima zemalja zaliva o Ormuskom moreuzu

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18.10.2026 16:27

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров током посјете Московском државном институту за међународне односе (МГИМО) поводом почетка школске године, познате као „Дан знања“, у Москви, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da planira da sa ministrima spoljnih poslova zemalja Persijskog zaliva razgovara o situaciji oko Ormuskog moreuza.

"Danas namjeravam da detaljno razgovaram o najaktuelnijim pitanjima na Bliskom istoku. Prije svega, o situaciji u regionu Zaliva, gdje se odvija ozbiljna vojno-politička kriza", rekao je Lavrov.

On je naglasio da je Moskva posvećena naporima za deeskalaciju sukoba i pronalaženju rješenja za trajni mir na Bliskom istoku.

Lavrov učestvuje u devetom krugu strateškog dijaloga Rusije i Savjeta za saradnju arapskih država Persijskog zaliva, koji se održava u glavnom gradu Bahreina, Manami, prenosi Srna.

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Rusija

Moskva

Sergej Lavrov

razgovor

Ormuski moreuz

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