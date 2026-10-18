Ebola se proširila na osmu provinciju Konga

Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo proširila se na osmu provinciju Nord-Ubangi, na sjeveru zemlje, navodi se u najnovijem izvještaju Ministarstva zdravlja.

etka, zemlja je imala 9.415 potvrđenih slučajeva, uključujući 4.536 smrtnih ishoda. Epidemija je počela u maju, a stopa smrtnosti je 48,2 procenta, prenijela je agencija Sinhua, prenosi Srna.

Istočna provincija Ituri i dalje je epicentar, sa više od 73 odsto svih potvrđenih slučajeva širom zemlje, a slijedi je susjedna provincija Sjeverni Kivu.

Epidemija ebole proglašena u maju postala je najveća i najsmrtonosnija ikada zabilježena u DR Kongu i druga najveća u svijetu, nakon epidemije u zapadnoj Africi od 2014. do 2016. godine