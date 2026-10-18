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Rogić: Čuvati uspomenu na herojsko djelo poginulih boraca

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18.10.2026 14:07

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Данас је у бањалучкој Мјесној заједници Бочац служен парастос за 23 погинула борца Војске Републике Српске и 33 цивилне жртве Одбрамбено-отаџбинског рата.
Foto: ATV

Narod Republike Srpske mora da čuva uspomenu na herojsko djelo poginulih boraca, jer tako čuva ono što su oni branili i odbranili, poručio je predsjednik Boračke organizacije Grada Banjaluka Goran Rogić.

Rogić je danas u banjalučkoj Mjesnoj zajednici Bočac prisustvovao parastosu za 23 poginula borca Vojske Republike Srpske i 33 civilne žrtve Odbrambeno-otadžbinskog rata, te naveo da je to jedna od rijetkih banjalučkih mjesnih zajednica koju je napala regularna vojska Hrvatske.

"Možemo oprostiti, ali nikako zaboraviti, jer istorija nas uči da moramo čuvati uspomenu na lik i djelo naših poginulih boraca, gajiti kulturu sjećanja, jer tako čuvamo ono što smo branili i odbranili - našu Republiku Srpsku", rekao je Rogić Srni.

Погинули борци Требиње

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Služen pomen poginulim borcima iz mjesne zajednice Gorica

On je istakao da i srpska majka ima pravo na tugu, bol i istinu.

"A istina je samo jedna - da je srpski borac želio samo da živi svoj na svome, u slobodnoj Republici Srpskoj", rekao je Rogić.

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Tagovi :

Borci Republike Srpske

Republika Srpska

Goran Rogić

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