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Na Rogosiji pomen za svirepo ubijene srpske borce

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26.09.2026 08:21

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Паљење свијећа испред Храма Христа Спаситеља поводом обиљежавања годишњице од Олује
Foto: ATV

Na Rogosiji kod Vlasenice danas će biti obilježene 34 godine od svirepog ubistva 29 boraca Vojske Republike Srpske.

Kod Spomen-kompleksa "Rogosija" u 11.00 časova biće služen parastos za poginule i umrle borce, u 11.30 časova biće položeno cvijeće i zapaljene svijeće, dok su u 12.00 časova predviđena obraćanja.

​U neravnopravnoj borbi na Rogosiji 26. septembra 1992. godine, dio srpskih boraca ostao je ranjen bez mogućnosti da bude izvučen sa bojišta, nakon čega su ih pripadnici muslimanskih snaga masakrirali.

Da su stradali u najgorim mukama svjedoče i prizori zatečeni nakon što je vojska kasnije uspjela da povrati ovu teritoriju.

Za sve građane koji žele da prisustvuju komemorativnom skupu i odaju počast srpskim junacima poginulim u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, obezbijeđen je besplatan prevoz sa Autobuske stanice u Vlasenici sa polaskom u 10.00 časova, prenosi Srna.

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Vlasenica

poginuli borci

Borci Republike Srpske

Parastos

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