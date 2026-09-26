Na Rogosiji pomen za svirepo ubijene srpske borce

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Na Rogosiji kod Vlasenice danas će biti obilježene 34 godine od svirepog ubistva 29 boraca Vojske Republike Srpske.
Kod Spomen-kompleksa "Rogosija" u 11.00 časova biće služen parastos za poginule i umrle borce, u 11.30 časova biće položeno cvijeće i zapaljene svijeće, dok su u 12.00 časova predviđena obraćanja.
U neravnopravnoj borbi na Rogosiji 26. septembra 1992. godine, dio srpskih boraca ostao je ranjen bez mogućnosti da bude izvučen sa bojišta, nakon čega su ih pripadnici muslimanskih snaga masakrirali.
Da su stradali u najgorim mukama svjedoče i prizori zatečeni nakon što je vojska kasnije uspjela da povrati ovu teritoriju.
Za sve građane koji žele da prisustvuju komemorativnom skupu i odaju počast srpskim junacima poginulim u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, obezbijeđen je besplatan prevoz sa Autobuske stanice u Vlasenici sa polaskom u 10.00 časova, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
29 min0
Republika Srpska
10 h1
Republika Srpska
10 h0
Republika Srpska
11 h3
Najnovije
Najčitanije
08
44
08
30
08
27
08
21
08
15
Trenutno na programu