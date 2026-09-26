Kulturno blago Srpske: Zmijanjski vez sa UNESCO liste u Oficirskom domu

Zmijanjski vez, dio nematerijalnog kulturnog nasljeđa upisanog na UNESKO listu, predstavljen je u Oficirskom domu u Nišu, u okviru manifestacije „Dani Srpske u Srbiji“.

Danijela Đukanović, muzejski savjetnik etnolog Muzeja Republike Srpske, podsjetila je da je inicijativa za nominaciju pokrenuta 2013, a da je već naredne godine stiglo međunarodno priznanje. Posebnost ovog veza ogleda se u tamnoplavoj boji, tehnici krstića i ornamentalnim kompozicijama koje se, kako je navela, nisu mijenjale posljednjih 100 do 150 godina.

„Imamo bogato kulturno nasljeđe koje čuvamo za našu budućnost i treba svijetu da pokažemo da naša kultura i naš identitet nisu mali“, poručila je Đukanović.

Zlatan Klokić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, istakao je značaj predstavljanja kulturnog nasljeđa široj javnosti.

„Kada dolazimo u Republiku Srbiju, ne osjećamo se kao gosti, nego se osjećamo kao svoj na svome. UNESKO je prepoznao ono što su naši preci znali – da je Zmijanjski vez nešto što je dragocjeno, neprocjenjivo i veoma vrijedno“, rekao je Klokić.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović ukazao je na simboliku plave boje, koja predstavlja mir, postojanost, vjeru i stabilnost.

„Plavim vezom žene sa Zmijanja su nam na platnu ostavile jednu duboku, autentičnu i veoma simboličnu priču o našem narodu, o kulturi i našoj psihologiji“, kazao je Pavlović.

Pavlović je zahvalio gostima iz Republike Srpske i predstavnicima Muzeja Republike Srpske, a Danijeli Đukanović poželio još izložbi u Nišu, Srbiji i širom svijeta, kako bi nastavili da predstavljaju kulturu i tradiciju.

Postavka je tokom prethodnih godina gostovala u brojnim muzejima u Srbiji i inostranstvu, među kojima su i predstavljanja u Parizu, Rusiji, Grčkoj, Litvaniji i Mađarskoj.

Otvaranju izložbe prisustvovao je i načelnik opštine Han Pijesak Slobodan Đurić, kao i predstavnici institucija Republike Srpske i Grada Niša.