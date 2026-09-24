Preminuo legendarni Merdžan iz "Doma za vještanje"

U 65. godini preminuo je Husnija Hašimović, kojeg su generacije gledalaca zapamtile po ulozi Merdžana u kultnom filmu "Dom za vješanje" Emira Kusturice. Hašimović je preminuo 22. septembra u Francuskoj, gdje je živio posljednjih decenija.

Hašimović je u filmu "Dom za vješanje", snimljenom 1988. godine, tumačio Merdžana, Perhanovog ujaka. Film je okupio poznatu glumačku postavu predvođenu Davorom Dujmovićem, Borom Todorovićem i Ljubicom Adžović, a Hašimović je ostao prepoznatljiv upravo po ovoj ulozi.

Iako nije imao veliku glumačku karijeru niti brojne filmske uloge, lik Merdžana ostao je jedan od upečatljivijih dijelova Kusturičinog ostvarenja. Njegovo ime se u dostupnim filmskim bazama uglavnom vezuje upravo za "Dom za vješanje".

"Dom za vješanje" prati život Perhana, mladog Roma koji odrasta s bakom Hatidžom, sestrom Daniru i ujakom Merdžanom. Nakon niza životnih okolnosti, Perhan odlazi u Italiju s Ahmedom, gdje ulazi u svijet kriminala i lake zarade. Film je spoj drame, tragikomičnih elemenata i magičnog realizma, a donio je Kusturici nagradu za režiju na filmskom festivalu u Kanu 1989. godine.

O životu Husnije Hašimovića van filmskog platna javno je poznato relativno malo. Rođen je u Bijeljini 19. septembra 1961. godine, a nakon uspjeha "Doma za vješanje" preselio je u Francusku, gdje ostao do smrti.

Iako se nakon "Doma za vješanje" nije često pojavljivao pred kamerama, Merdžan je ostao dio jednog od najpoznatijih ostvarenja jugoslovenske kinematografije, piše Kliks.