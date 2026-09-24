Devet vojnika se utopilo tokom pomorske vježbe: Tragedija u Kazahstanu

Najmanje devet pripadnika kazahstanskih oružanih snaga utopilo se nakon što su tokom pomorske vježbe na obali odvučeni u vode Kaspijskog mora, saopštilo je kazahstansko Ministarstvo odbrane.

"Prema preliminarnim informacijama, 19 pripadnika oružanih snaga odvučeno je u more. Do sada je potvrđena smrt devet vojnika", navodi se u saopštenju.

Trojica vojnika su spasena, od kojih je jedan hospitalizovan. Potraga za ostalima se nastavlja.

Na mjesto događaja upućene su snage i sredstva spasilačkih službi. U operaciji potrage i spasavanja učestvuju jedinice Pomorskih snaga, Ministarstvo za vanredne situacije, avijacija i druge nadležne službe.

"Komisija Ministarstva odbrane, na čelu sa ministrom odbrane Daurenom Kosanovim, hitno je otputovala na mjesto događaja kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće i koordinisala napore u potrazi i spasavanju", dodali su iz Ministarstva, a prenosi Srna.