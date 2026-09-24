Devet vojnika se utopilo tokom pomorske vježbe: Tragedija u Kazahstanu

Autor:ATV redakcija
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Najmanje devet pripadnika kazahstanskih oružanih snaga utopilo se nakon što su tokom pomorske vježbe na obali odvučeni u vode Kaspijskog mora, saopštilo je kazahstansko Ministarstvo odbrane.
"Prema preliminarnim informacijama, 19 pripadnika oružanih snaga odvučeno je u more. Do sada je potvrđena smrt devet vojnika", navodi se u saopštenju.
Trojica vojnika su spasena, od kojih je jedan hospitalizovan. Potraga za ostalima se nastavlja.
Na mjesto događaja upućene su snage i sredstva spasilačkih službi. U operaciji potrage i spasavanja učestvuju jedinice Pomorskih snaga, Ministarstvo za vanredne situacije, avijacija i druge nadležne službe.
"Komisija Ministarstva odbrane, na čelu sa ministrom odbrane Daurenom Kosanovim, hitno je otputovala na mjesto događaja kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće i koordinisala napore u potrazi i spasavanju", dodali su iz Ministarstva, a prenosi Srna.
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