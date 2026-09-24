Stigao poziv iz Vašingtona: Da li će Putin ići u Majami

Rusija je zahvalna predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu na pozivu Vladimira Putina na samit G20 u Majamiju, ali još uvijek nije donesena nikakva odluka u vezi sa putovanjem, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„Zaista gledamo na ovaj ljubazni poziv sa zahvalnošću. Cijenimo ga“, rekao je Peskov novinarima.

Portparol Kremlja je naglasio da će poziv biti razmotren, a zatim će biti donesena odluka.

Rusija će u svakom slučaju učestvovati na događajima G20, dodao je Peskov.

Sjedinjene Američke Države su pozvale ruskog predsjednika Vladimira Putina na samit G20 u Majamiju u decembru i nadaju se da će pristati da prisustvuje, rekao je juče državni sekretar SAD Marko Rubio.

Prema riječima američkog državnog sekretara, prisustvo ruskog lidera na samitu stvoriće priliku za razgovor sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom.