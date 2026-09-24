Logo

Stigao poziv iz Vašingtona: Da li će Putin ići u Majami

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
24.09.2026 11:54

Komentari:

0
Стигао позив из Вашингтона: Да ли ће Путин ићи у Мајами
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Rusija je zahvalna predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu na pozivu Vladimira Putina na samit G20 u Majamiju, ali još uvijek nije donesena nikakva odluka u vezi sa putovanjem, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„Zaista gledamo na ovaj ljubazni poziv sa zahvalnošću. Cijenimo ga“, rekao je Peskov novinarima.

Portparol Kremlja je naglasio da će poziv biti razmotren, a zatim će biti donesena odluka.

Rusija će u svakom slučaju učestvovati na događajima G20, dodao je Peskov.

Sjedinjene Američke Države su pozvale ruskog predsjednika Vladimira Putina na samit G20 u Majamiju u decembru i nadaju se da će pristati da prisustvuje, rekao je juče državni sekretar SAD Marko Rubio.

Prema riječima američkog državnog sekretara, prisustvo ruskog lidera na samitu stvoriće priliku za razgovor sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vladimir Putin

Donald Tramp

Majami

Rusija

Amerika

Marko Rubio

Komentari (0)

Više iz rubrike

музеј лондон велика британија умјетнине умјетничка дјела историјски артефакти

Svijet

London vratio Pekingu 12 artefakata i umjetničkih djela

1 h

0
Зел: И Српска је стратешки партнер са којим треба појачати сарадњу

Svijet

Zel: I Srpska je strateški partner sa kojim treba pojačati saradnju

1 h

0
земљотрес пукотине напукао зид

Svijet

Jak zemljotres pogodio Tursku

2 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће у сриједу, 23. септембра 2026. године, у Вашингтону, након што је дочекао кинеског предсједника Си Ђинпинга у ваздухопловној бази „Ендруз“.

Svijet

Tramp: Ne želim da stavljam svoje ime na "Fordov teatar"

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

43

Udes u Banjaluci: Automobil se nakon sudara sa kamionom zakucao u stub

12

27

TO Sokolac: Predstavljanje domaćih proizvoda

12

26

Rezultati istraživanja "Metricsa": Ovo je stanje u Izbornoj jedinici 4

12

20

UKC Srpske i Medicinska škola potpisali sporazum o prekvalifikaciji

12

16

Dodik: Govor Vučića pred GS UN – hrabra, dubinska analiza međunarodnih odnosa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima