Jak zemljotres pogodio Tursku

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres magnitude 5,1 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je istočnu Tursku, saopšteno je iz Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra /EMSC/.
Potres se dogodio jutros oko 9.00 časova po lokalnom vremenu, 29 kilometara od mjesta Šanlijurf.
Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara.
Prema podacima EMSC-a, podrhtavanje tla osjetilo se u nekoliko provincija, uključujući Dijarbakir, Adijaman i Šanlijurfu, pri čemu je najjači intenzitet prijavljen u Dijarbakiru.
Zemljotres se osjetio i u Siriji i Iraku, prenosi Srna.
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