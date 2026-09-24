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Jak zemljotres pogodio Tursku

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24.09.2026 10:13

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земљотрес пукотине напукао зид
Foto: Pexel/barış erkin

Zemljotres magnitude 5,1 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je istočnu Tursku, saopšteno je iz Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra /EMSC/.

Potres se dogodio jutros oko 9.00 časova po lokalnom vremenu, 29 kilometara od mjesta Šanlijurf.

Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara.

Prema podacima EMSC-a, podrhtavanje tla osjetilo se u nekoliko provincija, uključujući Dijarbakir, Adijaman i Šanlijurfu, pri čemu je najjači intenzitet prijavljen u Dijarbakiru.

Zemljotres se osjetio i u Siriji i Iraku, prenosi Srna.

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Tagovi :

Turska

Zemljotres

Rihterova skala

seizmološki centar

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