Cijena nafte probila "psihološku granicu"

Cijena fjučersa za naftu "brent" za isporuku u novembru premašila je 106 dolara po barelu na londonskoj berzi, prvi put od 17. septembra, pokazuju podaci sa tržišta.

Cijena nafte brent bila je rano jutros u porastu od 1,88 odsto, na 105,02 dolara po barelu i nastavila je da raste, dostigavši 106,13 dolara po barelu, što predstavlja rast od 2,96 odsto.

Istovremeno, cijena fjučersa na naftu VTI za isporuku u oktobru porasla je za 2,43 odsto, na 94,4 dolara po barelu.

Šta je "psihološka granica"

U ekonomiji i trgovini energentima, pojam psihološke granice nafte odnosi se na ključne okrugle cifre (npr. $50, $80 ili $100 po barelu) koje nemaju matematičko uporište, ali snažno utiču na ponašanje investitora, berzanske spekulacije i globalne ekonomske prognoze.