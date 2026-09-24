Naoružan automatskom puškom prijetio sugrađaninu! Policija ga uhapsila

Službenici Policijske stanice Modriča uhapsili su juče, 23. septembra, lice M.B. zbog sumnje da je, držeći automatsku pušku, uputilo ozbiljne prijetnje sugrađaninu, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Ovaj incident okvalifikovan je kao krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, a odigrao se u srijedu, 23. septembra, kada je policiji prijavljeno da osumnjičeni M.B. naoružan automatskim oružjem upućuje prijetnje oštećenom licu.

Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičeni je lociran i lišen slobode.

"O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, pod čijim nadzorom se nastavlja dalji rad na dokumentovanju navedenog krivičnog djela", navodi se u saopštenju PU Doboj.