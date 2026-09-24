Uhapšen zbog provale, pronađeni ukradeni motokultivator i motorka

Muškarac A.I. iz Omarske uhapšen je zbog sumnje da je provalio u kuću u Novom Gradu iz koje je ukrao motokultivator i alat, pričinivši štetu od oko 2.000 KM.

U PU Prijedor navode da A.I. osumnjičen da je počinio krivično djelo teške krađe.

”Lice se sumnjiči da je polovinom septembra iz kuće u Novom Gradu ukrao motokultivator, motornu testeru i trimer ukupne vrijednosti oko 2.000,00 KM. Svi ukradeni predmeti su nađeni i oduzeti i biće vraćeni vlasniku”, saopštila je PU Prijedor.

U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon ćega će Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv osumnjičenog A.I. biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.