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Suđenje za seksualno iskorištavanje maloljetnica u Tuzli: U toku najosjetljivija faza postupka

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24.09.2026 09:27

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Суђење за сексуално искориштавање малољетница у Тузли: У току најосјетљивија фаза поступка
Foto: Avaz

Saslušanjem maloljetnih žrtava u Kantonalnom sudu u Tuzli sutra se nastavlja suđenje optuženima za iskorištavanje dvije maloljetnice za prostituciju.

Budući da je zbog zaštite maloljetnika suđenje zatvoreno za javnost Kantonalni sud Tuzla se oglasio o dosadašnjem toku postupka.

”Zbog interesa šire javnosti za tok krivičnog postupka koji se pred sudom vodi protiv 12 optuženih za krivično djelo trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetnice u svrhu prostitucije od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine, obavještavamo javnost da je od početka suđenja glavni pretres održan u osam navrata. Od 19. maja saslušano je devet svjedoka i dva vještaka”, saopštio je Kantonalni sud u Tuzli.

Optuženi policajci i bivši poslanik

U predmetu su optuženi policajci Besim Kopić, Šemsudin Kadrić, Miralem Halilović, Jasmin Modrić, Sulejman Šehić, nekadašnji poslanik u Parlamentu BiH i univerzitetski profesor Zijad Jagodića, zatim Dževad Požegić, Nedim Avdić, Emir Kadrić, Ismet Hujdur, Almir Hodžić i Mirsad Jagodić.

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”Trenutno je u toku jedna od naosjetljivjih faza suđenja, saslušanje maloljetnih – oštećenih djevojčica, što predstavlja izuzetno složenu radnju, budući da se pitanja ne postavljaju neposredno, već putem suda, uz podršku i krajnje oprezno, a sve u cilju zaštite maloljetnika u krivičnom postupku”, navode u sudu.

Dodaju da je glavni pretres od 17. avgusta bio odložen zbog zahtjeva odbrane za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca, kao i prijedloga za delegaciju nadležnosti, dok je glavni pretres koji je bio zakazan za 18. septembar odložen zbog zdravstvenog stanja jednog od optuženih.

Odbijeni zahtjevi za izuzeće

”Dva zahtjeva branilaca optuženih za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca, kao i jedan prijedlog Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine za prenošenje nadležnosti za postupanje u ovom predmetu na drugi sud, odbijeni su kao neosnovani”, navodi se u saopštenju.

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Suđenje se nastavlja 25. i 28. septembra.

”U nastavku suđenja, u postupku koji je zbog obimnosti, broja optuženih, vrste i težine krivičnog djela koje se optuženima stavlja na teret, jedan od složenijih koji se vode pred ovim sudom, pred sudskim vijećem slijedi izvođenje većeg broja materijalnih i drugih dokaza”, navodi sud.

Naglašavaju da zbog odluke o isključenju javnosti nisu u mogućnosti da iznose više detalja o predmetu.

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Tagovi :

prostitucija

Kantonalni sud Tuzla

Suđenje

Trgovina ljudima

Tuzla

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