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Banjaluka: Pokušao podmititi policajca sa ''cvajom'' pa dobio kaznu od 1.500 KM

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23.09.2026 19:00

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Новац, плаћање
Foto: CB BiH

Džemal Pilav (33) iz Tešnja osuđen je u Okružnom sudu u Banjaluci na novčanu kaznu od 1.500 KM jer je policajcima dao mito od 20 KM kako ga ne bi kaznili zbog toga što tokom vožnje nije vezao sigurnosni pojas.

Presudi za krivično djelo davanje mita prethodilo je priznanje krivice optuženog, koje je prihvatio sudija Dalibor Vrećo.

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Prema sudskoj odluci, ukoliko Pilav ne plati kaznu u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude, ona će biti prinudno naplaćena. Ukoliko se u roku od godinu dana kazna ne uspije naplatiti, biće zamijenjena zatvorom, tako što će se za svakih 100 KM odrediti dan zatvora.

Stavio 20 KM na fasciklu

Prema presudi, Pilav je 8. jula 2025. godine u ulici Nikole Tesle u Banjaluci zaustavljen u saobraćaju, kada su mu policajci saopštili da je počinio prekršaj jer nije bio vezan.

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Dok je jedan od policajaca pisao prekršajni nalog, optuženi je prišao službenom vozilu, stavio novčanicu od 20 KM na fasciklu i rekao im da mu ne pišu kaznu. Odmah nakon toga je uhapšen.

Priznanje kao olakšavajuća okolnost

Obrazlažući presudu, sudija Vrećo istakao je da sud smatra izrečenu kaznu adekvatnom počinjenom djelu i ličnosti optuženog.

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"Sud je prilikom odmjeravanja kazne kao olakšavajuće cijenio činjenicu da je optuženi od samog početka, još u istrazi, priznao krivično djelo. Radi se o ocu dvoje maloljetne djece, korektno se ponašao na sudu i do sada nije osuđivan. Smatramo da će se izrečenom kaznom postići svrha kažnjavanja", naveo je Vrećo.

Pored novčane kazne, Pilav je obavezan da plati i troškove krivičnog postupka, odnosno sudski paušal od 150 KM, a od njega je trajno oduzeta i novčanica od 20 KM kojom je pokušao podmititi policajce.

Republičko javno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Pilava 6. jula ove godine, a on je krivicu priznao već na ročištu za izjašnjenje 3. septembra, prenosi "Glas Srpske".

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Tagovi :

Mito

korupcija

Banjaluka

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