Taletović negirao krivicu za okrutno ubistvo i dva pokušaja ubistva

Autor:Ognjen Matavulj
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Hamid Taletović (64) iz Banovića pred Kantonalnim sudom u Tuzli negirao je krivicu po optužnici za ubistvo komšije N.Ć. i pokušaje ubstva njegove supruge i brata.
”Optuženi se izjasnio da nije kriv za krivična djela koja mu se optužnicom stavljaju na teret”, saopštio je Kantonalni sud u Tuzli.
Dodaju da će sudija za prethodno saslušanje predmet proslijediti sudskom vijeću radi zakazivanja suđenja.
Taletoviću je optužen za ubistvo na okrutan i podmukao način, dva pokušaja ubistva i nedozvoljeno držanje oružja.
Hronika
Taletović optužen za okrutno ubistvo i dva pokušaja ubistva
”Taletoviću se na teret stavlja da je u jutarnjim satima 7. juna 2026. godine u naselju Čifluk na području Banovića došao na parcelu na kojoj je kosio njegov komšija N.Ć (54) i iz automatske puške ispalio više hitaca prema njemu, ranio ga, te mu prišao dok je ležao i iz neposredne blizine ispalio u njega još nekoliko hitaca i usmrtio ga nanijevši mu više prostrelnih i ustrelnih povreda u predjelu grudnog koša, stomaka i nogu”, navodi se u optužnici.
Dodaje se da je osumnjičeni ispalio više hitaca i prema bratu i supruzi ubijenog N.Ć. koji su bili u blizini i pokušavali mu pomoći.
”Tom prilikom A.Ć. (47) je nanio dvije teške tjelesne povrede u predjelu abdomena i desne natkoljenice”, piše u optužnici.
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