Tragedija: Otkriven identitet djevojaka stradalih u BiH

Autor:ATV redakcija
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Sarajevo je zavijeno u crno nakon teške saobraćajne nesreće koja se preksinoć dogodila u mjestu Bradina, na magistralnom putu M-17, a u kojoj su život izgubile dvije mlade djevojke, Anida Medar i Naila Zahirović.
Nesreća se dogodila oko 23.45 sati kada je "golf", kojim je upravljao Armin Bajrović (2006.) sa Ilidže, iz za sada neutvrđenih razloga sletio s kolovoza u provaliju.
Vozač je u nesreći zadobio teške tjelesne povrede, dok su dvije djevojke, uprkos naporima da im se pomogne, podlegle povredama, prenosi Avaz.
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Teško je povrijeđena i djevojka Nizara, koja je, prema dosad dostupnim informacijama, zadobila povrede kičme.
Tačne okolnosti nesreće, uključujući uzrok zbog kojeg je automobil izgubio kontrolu i sletio u provaliju, biće poznate nakon završetka istrage.
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