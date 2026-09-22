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Tragedija: Otkriven identitet djevojaka stradalih u BiH

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22.09.2026 22:51

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Дјевојке страдале у несрећи у БиХ
Foto: Privatna arhiva

Sarajevo je zavijeno u crno nakon teške saobraćajne nesreće koja se preksinoć dogodila u mjestu Bradina, na magistralnom putu M-17, a u kojoj su život izgubile dvije mlade djevojke, Anida Medar i Naila Zahirović.

Nesreća se dogodila oko 23.45 sati kada je "golf", kojim je upravljao Armin Bajrović (2006.) sa Ilidže, iz za sada neutvrđenih razloga sletio s kolovoza u provaliju.

Vozač je u nesreći zadobio teške tjelesne povrede, dok su dvije djevojke, uprkos naporima da im se pomogne, podlegle povredama, prenosi Avaz.

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Teško je povrijeđena i djevojka Nizara, koja je, prema dosad dostupnim informacijama, zadobila povrede kičme.

Tačne okolnosti nesreće, uključujući uzrok zbog kojeg je automobil izgubio kontrolu i sletio u provaliju, biće poznate nakon završetka istrage.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Sarajevo

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