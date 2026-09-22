Bivši pripadnik OVK uhapšen u Sjevernoj Makedoniji

Autor:ATV redakcija
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Bivši pripadnik tzv. Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) Fadilj Puškoli uhapšen je u utorak uveče u Sjevernoj Makedoniji na osnovu potjernice koju su izdale srpske vlasti.
U objavi na njegovom Fejsbuk profilu navodi se da je Puškoli uhapšen na graničnom prelazu Blace–Đeneral Janković zbog toga što je bio pripadnik tzv. OVK.
"Zahtijevam da institucije Republike Kosovo odmah preduzmu sve neophodne mjere za postupanje u ovom slučaju i zaštitu mojih prava", navodi se u njegovoj objavi.
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Prije dvije godine, još jedan bivši pripadnik tzv. OVK, Blerim Ramadan, uhapšen je u Sjevernoj Makedoniji po potjernici Srbije. Pušten je uz kauciju.
Tokom današnjeg dana, bivši pripadnik tzv. OVK Bajrami Bajrami, koji je prošlog mjeseca uhapšen u Hrvatskoj po potjernici Srbije, pušten je na slobodu.
(Telegraf/Koha)
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