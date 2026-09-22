Hrvatska oslobodila osumnjičenog za ratne zločine na KiM za kojim je Srbija raspisala potjernicu

Ministarstvo pravde privremenih prištinskih institucija saopštilo je da su hrvatske vlasti oslobodile Bajrama Bajramija sa Kosova i Metohije, koji je pritvoren na osnovu međunarodne potjernice koju je izdala Srbija u vezi sa navodima da je kao pripadnik tzv. OVK počinio ratni zločin.

Kako navode u saopštenju, Bajrami je oslobođen nakon direktnog i kontinuiranog angažovanja institucija i saradnje sa nadležnim organima Hrvatske.

- Bajrami je bio pritvoren u Hrvatskoj na osnovu međunarodne potjernice koju je raspisala Srbija, u vezi sa navodima o izvršenju krivičnih djela ratnih zločina, kao pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova - navode.

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Ističe se da je od prvih trenutaka njegovog pritvaranja, potpredsjednica Vlade samoproglašenog Kosova i ministarka pravde Donika Gervala preduzela neophodne institucionalne mjere radi rješavanja tog slučaja i da je 4. avgusta zvaničnim dopisom ministru pravde Hrvatske Damiru Habijanu i nadležnim organima "zatražila hitno oslobađanje državljanina Kosova, istovremeno izražavajući zabrinutost zbog korišćenja potjernica Srbije protiv građana Republike Kosovo".

- O ovom pitanju razgovarali su telefonom ministarka Gervale i njen hrvatski kolega, uz stav da građani "Republike Kosovo" ne mogu biti taoci takvih navoda Srbije i da, kada je riječ o pitanjima koja se odnose na navodna krivična djela počinjena na teritoriji Kosova, nadležnost pripada pravosudnim institucijama "Republike Kosovo". Ovaj slučaj je još jedan dokaz da građani "Republike Kosovo" neće ostati sami pred pokušajima Srbije da ih goni i pritvara putem međunarodnih mehanizama - dodaje se u saopštenju.

(sputniknews.com)