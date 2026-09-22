Logo

Trišić Babić za ATV: Sastanak Cvijanovićeve sa Vajlsovom veliki uspjeh za Srpsku

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
22.09.2026 20:40

Komentari:

1
Ана Тришић Бабић, в.д. директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске
Foto: ATV

V.d. direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić rekla je za ATV da je sastanak srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović u Vašingtonu sa Suzi Vajls, najbližom saradnicom američkog predsjednika Donalda Trampa, veliki uspjeh za Republiku Srpsku u nikad izazovnija vremena.

Istakla je da je to veliki uspjeh i priznanje Cvijanovićevoj i jedno priznanje SNSD-u.

Trišić Babić je navela da je to trenutak kada Srpska sebe pozicionira, navodeći da je njeno rukovodstvo istovremeno u posjeti Vašingtonu i Izraelu, a sprema se i posjeta Ruskoj Federaciji te podsjetila da su svi najviši zvaničnici Srpske u isto vrijeme prošle godine bili pod sankcijama i da su se mnogo radovali da će Srpska pasti i biti na koljenima, da SNSD, Milorad Dodik, Cvijanović više neće postojati.

"Demantovali smo ih svojim radom, istrajnošću i upornošću", istakla je Trišić Babi.

Ona se za to sve zahvalila građanima Republike Srpske, koji su vjerovali u njih.

Жељка Цвијановић и Сузи Вајлс

Republika Srpska

Tramp pozvao Cvijanovićevu: Prvi put dva člana Predsjedništva na prijemu u Njujorku

Komentarišući obraćanje predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića na Generalnoj skupštini UN u Njujorku bez konsenzusa Predsjedništva BiH o njegovom nastupu, Trišić Babić je navela da takav koncenzus u Predsjedništvu BiH ne postoji posljednjih 20 godina.

"Zbog toga je rukovodstvo Republike Srpske odlučilo da hrabro progovori da Srpska ima pravo glasa i da treba da se čuje", pojasnila je Trišić Babić.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović u Njujorku: Srpska smatra da BiH nije potrebno više stranog tutorstva

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ana Trišić Babić

Željka Cvijanović

Amerika

Vašington

Suzi Vajls

Republika Srpska

Komentari (1)

Više iz rubrike

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у Бијелој кући у Вашингтону разговарала са Сузи Вајлс, најближим сарадником америчког предсједника Доналда Трампа, о ситуацији у БиХ и регији.

Republika Srpska

Tramp pozvao Cvijanovićevu: Prvi put dva člana Predsjedništva na prijemu u Njujorku

53 min

2
Српски члан Предсједништва БиХ била је један од говорника на Конкордија годишњем Самиту у Њујорку, који се одржава уз Генералну скупштину Уједињених нација.

Republika Srpska

Cvijanović u Njujorku: Srpska smatra da BiH nije potrebno više stranog tutorstva

57 min

0
Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović na Konkordija godišnjem Samitu: Rame uz rame sa svjetskim liderima

1 h

0
Бот Фајндерс објавио први видео

Republika Srpska

Počinjemo sa Stanivukovićem: BotFinders objavili prve rezultate raskrinkavanja botova

1 h

9

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

21

Tramp podržava zabranu izvoza dizela

21

15

Ugasili rasvjetu tokom skupa SNSD-a u Banjaluci, okupljeni upalili lampe i ostali do kraja

21

14

Dodik: Dok smo zajedno i okupljeni oko Srpske, niko nas ne može pokolebati

21

10

Šta utiče na neredovnost menstruacije kod žena?

21

09

UŽIVO: Bitno, 22.09.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima