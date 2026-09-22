Trišić Babić za ATV: Sastanak Cvijanovićeve sa Vajlsovom veliki uspjeh za Srpsku

V.d. direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić rekla je za ATV da je sastanak srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović u Vašingtonu sa Suzi Vajls, najbližom saradnicom američkog predsjednika Donalda Trampa, veliki uspjeh za Republiku Srpsku u nikad izazovnija vremena.

Istakla je da je to veliki uspjeh i priznanje Cvijanovićevoj i jedno priznanje SNSD-u.

Trišić Babić je navela da je to trenutak kada Srpska sebe pozicionira, navodeći da je njeno rukovodstvo istovremeno u posjeti Vašingtonu i Izraelu, a sprema se i posjeta Ruskoj Federaciji te podsjetila da su svi najviši zvaničnici Srpske u isto vrijeme prošle godine bili pod sankcijama i da su se mnogo radovali da će Srpska pasti i biti na koljenima, da SNSD, Milorad Dodik, Cvijanović više neće postojati.

"Demantovali smo ih svojim radom, istrajnošću i upornošću", istakla je Trišić Babi.

Ona se za to sve zahvalila građanima Republike Srpske, koji su vjerovali u njih.

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Komentarišući obraćanje predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića na Generalnoj skupštini UN u Njujorku bez konsenzusa Predsjedništva BiH o njegovom nastupu, Trišić Babić je navela da takav koncenzus u Predsjedništvu BiH ne postoji posljednjih 20 godina.

"Zbog toga je rukovodstvo Republike Srpske odlučilo da hrabro progovori da Srpska ima pravo glasa i da treba da se čuje", pojasnila je Trišić Babić.