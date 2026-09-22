Cvijanović na Konkordija godišnjem Samitu: Rame uz rame sa svjetskim liderima

Srpski član Predsjedništva BiH biće jedan od govornika na Konkordija godišnjem Samitu u Njujorku, koji se održava uz Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, a okuplja šefove država, izvršne direktore, investitore i inovatore kako bi se pozabavili najhitnijim izazovima koji oblikuju globalnu ekonomiju i međunarodni poredak.

Uz Cvijanovićevu na Samitu će govoriti brojni svjetski lideri, među kojima su Sara Rodžers i Džejkob Helberg iz Stejt Departmenta.

Takođe, na Samitu će među govornicima biti i Džon Jovanović iz Banke Sjedinjenih Američkih Država.

Obratiće se i predsjednici Hondurasa i Dominikanske Republike Huan Orlando Hernandez i Luis Abenader.