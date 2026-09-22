Priča o stradanju srpskog naroda stigla i u Kongres SAD-a

Priča o stradanju srpskog naroda tokom 20. vijeka, od velikih stradanja u Prvom i Drugom svjetskom ratu, do ratova devedesetih godina stigla je i u Kongres SAD-a. Ono što je bilo na marginama javnog mnjenja podignuto je visoko.

Srpsko stradanje je važna tema i za razumijevanje Balkana i širih međunarodnih odnosa.

"Uspostavili veoma važne kontakte sa bitnim ljudima iz američke administracije i da smo dobili čvrsta obećanja da će tema srpskog stradanja u narednom periodu biti visoko pozicionirana, prezentovana i pokazana na mjestima gdje naše stradanje upravo to i zaslužuje", rekao je Denis Bojić, direktor Memorijalnog centra Republike Srpske.

Srbi su uvijek bili na strani mira i prosperiteta, kaže bivši kongresmen SAD-a.

"Važno je da svaka nova generacija kongresmena, kongresnih i političkih lidera razumije značajnu ulogu koju je Srbija imala u razvoju – ekonomskom, političkom i u borbi za mir. Cijeli svijet treba da zna ono što je ovdje predstavljeno, kako se takve stvari više nikada ne bi ponovile", rekao je Bob Mekjuan, bivši kongresmen SAD.

Istina treba da se javno predstavi, poruka je Srba u Americi. Važnost shvataju i Amerikanci.

"Do danas nisam bio upoznat sa svim ovim i zaista mislim da je ovo važna priča o kojoj treba upoznati članove Kongresa, zaposlene u Kongresu i sve koji danas prolaze kroz Rejburn", rekao je Brendon Velš, bivši kongresmen SAD-a.

"Jako je bitno da je to postavljeno baš u ovakvoj instituciji. Zašto? Jer tu prolaze mnogi, prije svega političari koji rade u ovoj zgradi, pa sama mogućnost da posjete jednu ovakvu izložbu pokazuje da je dostupno da do tih ljudi dođemo na neki način", rekao je Željko Damjanković, Srbin koji živi i radi u SAD.

Republika Srpska Cvijanović: Izložba "Upoznajte srpsko stradanje" u američkom Kongresu dokaz da istina uvijek nađe svoj put

Potrebno je ispravljati nepravdu koja je učinjena prema srpskom narodu, poruka je Željke Cvijanović.

"Neke stvari koje su bile prekrivene velom tajni, velom ćutanja ili iskrivljenih činjenice koje su plasirane su zamaglile u suštini kolika je bila žrtva srpskog naroda", rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

Namjera izložbe je da u američkom javnom prostoru otvori pitanja o kojima se o Srbima govorilo nedovoljno, a često i kroz pojednostavljene političke interpretacije ratova na prostoru bivše Jugoslavije.