Počinjemo sa Stanivukovićem: BotFinders objavili prve rezultate raskrinkavanja botova

Profil "BotFinders", kao što je ranije u toku dana i najavio, objavio je prve rezultate svog istraživanja o mreži botova koje djeluju u Republici Srpskoj.

"Počinjemo sa Draškom Stanivukovićem", napisali su na početku uz objavljeni snimak.

"Naša analiza mapira mrežu naloga koji pojačavaju njegov politički sadržaj na Metinim platformama", dodali su.

U samom snimku se navodi da se Republika Srpska priprema za izbore koji će biti održani 4. oktobra, ali da se politička podrška određenim subjektima uvećala "profilima na društvenim mrežama za koje se ispostavilo da nisu ljudi kojim se predstavljaju".

"Jedan od političara koji ovim aktivnostima prikuplja benefite je Draško Stanivuković", kažu autori snimka.

Dodaju da su na njegovom Instagram profilu u komentarima primijećene sumnjive aktivnosti, uprkos velikom broju pratilaca (211 hiljada).

"Na Stanivukovićevim objavama uvećane su aktivnosti naloga koji izgledaju kao uobičajeni botovi. Rezultat je veća vidljivost njegovih objava i utisak da je daleko veći broj ljudi zainteresovan za njegov sadržaj nego što zapravo jeste", navode autori snimka i dodaju:

"Na više različitih objava pojavljuju se isti nalozi uglavnom po istom redoslijedu, postavljajući gotovo identične komentare. To se ponavlja iznova i iznova. Ti profili uglavnom prate isti obrazac. Svi su kreirani u aprilu 2026. godine, svi imaju jako malo pratilaca i skoro nijedan nema nikakvih drugih aktivnosti. Njihove profilne fotografije su ili generisane vještačkom inteligencijom, ili na njima uopšte nije osoba".

Uz ove navode objavljene su i fotografije nekih od tih naloga na instagramu.

"Pitanje je - ko stoji iza njih?", pitaju autori snimka na kraju.

🔎 BOT FINDERS | #01 — META



We begin with Draško Stanivuković.



Our analysis maps a network of accounts amplifying his political content across Meta platforms.



Watch the findings.



Next: TikTok. In one hour. 🤖@Stanivukovic_D pic.twitter.com/X8PNSNtLsL — BotFinders (@BotFinders) September 22, 2026

Ubrzo nakon prvog snimka rezultata njihovog istraživanja objavili su i drugi, koji se takođe odnosi na navodnu botovsku mrežu oko Draška Stanivukovića.

Ovaj put fokus njihovog istraživanja bila je društvena mreža TikTok.

"TikTok je jedna od platformi preko koje se najlakše dolazi do mlađih glasača. Detaljnom analizom Stanivukovićevog profila na TikToku dolazi se do saznanja da botovska mreža pojačava svoje djelovanje", navodi se u drugom videu.

Potom se analiziraju neki od profila na kojima je, tvrde, uočljivo da su profilne fotografije AI generisane, a ime je automatski dodijeljeno i ne nose ime određene osobe.

🔎 BOT FINDERS | #02 — TIKTOK



The platform changes. The pattern continues.



Our second investigation looks at the network amplifying Draško Stanivuković on TikTok.



Watch the findings.



Next: SDS. In one hour. pic.twitter.com/9oAyJXuJHG — BotFinders (@BotFinders) September 22, 2026

Osim toga, mnogi od tih profila na TikToku prate samo jedan nalog - Stanivukovićev.

Podsjećamo, Iks profil BotFinders najavio je ranije da će u narednim danima biti objavljeno njihovo istraživanje o radu koordinisanih botovskih mreža u Republici Srpskoj.

Kako kažu, dosadašnjom analizom identifikovane su organizovane i koordinisane mreže naloga koje aktivno djeluju na prostoru Srpske.