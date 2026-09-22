Tramp najavio novi sastanak sa Putinom

Američki predsjednik Donald Tramp dopustio je mogućnost da se on i ruski lider Vladimir Putin ponovo lično sastanu, ali je izrazio sumnju da će predsjednik Rusije doći na samit G20 u Majamiju.

- Već smo imali sastanak na Aljasci. Mislim da ćemo imati još jedan - rekao je Tramp tokom sastanka sa Vladimirom Zelenskim na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Predsjednik SAD izrazio je uvjerenje da će biti pronađeno rješenje za ukrajinsku krizu.

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Prema Trampovim riječima, Sjedinjene Američke Države "pokušavaju da pronađu rješenje".

- Mislim da će se to dogoditi, zaista tako mislim. Imamo mnogo tema za razgovor - naglasio je američki predsjednik.

Putin i Tramp su u ljeto 2025. godine održali razgovore u Enkoridžu, gdje su razgovarali o načinima za rješavanje ukrajinskog sukoba.

(sputniknews.com)