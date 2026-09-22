Logo

Tramp najavio novi sastanak sa Putinom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
22.09.2026 20:18

Komentari:

0
Трамп најавио нови састанак са Путином
Foto: Tanjug/AP

Američki predsjednik Donald Tramp dopustio je mogućnost da se on i ruski lider Vladimir Putin ponovo lično sastanu, ali je izrazio sumnju da će predsjednik Rusije doći na samit G20 u Majamiju.

- Već smo imali sastanak na Aljasci. Mislim da ćemo imati još jedan - rekao je Tramp tokom sastanka sa Vladimirom Zelenskim na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Predsjednik SAD izrazio je uvjerenje da će biti pronađeno rješenje za ukrajinsku krizu.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović na Konkordija godišnjem Samitu: Rame uz rame sa svjetskim liderima

Prema Trampovim riječima, Sjedinjene Američke Države "pokušavaju da pronađu rješenje".

- Mislim da će se to dogoditi, zaista tako mislim. Imamo mnogo tema za razgovor - naglasio je američki predsjednik.

Putin i Tramp su u ljeto 2025. godine održali razgovore u Enkoridžu, gdje su razgovarali o načinima za rješavanje ukrajinskog sukoba.

(sputniknews.com)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Vladimir Putin

Rusija

Amerika

Komentari (0)

Pročitajte više

Zagreb Hrvatska

Region

Hrvatska oslobodila osumnjičenog za ratne zločine na KiM za kojim je Srbija raspisala potjernicu

1 h

0
Бот Фајндерс објавио први видео

Republika Srpska

Počinjemo sa Stanivukovićem: BotFinders objavili prve rezultate raskrinkavanja botova

1 h

9
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у Бијелој кући у Вашингтону разговарала са Сузи Вајлс, најближим сарадником америчког предсједника Доналда Трампа, о ситуацији у БиХ и регији.

BiH

Burne reakcije iz Sarajeva nakon posjete Željke Cvijanović Americi

1 h

1
Мапа Европе

Svijet

Evropa se dijeli na dva dijela: Dramatična prognoza

1 h

0

Više iz rubrike

Мапа Европе

Svijet

Evropa se dijeli na dva dijela: Dramatična prognoza

1 h

0
Трамп потписао споразум са Данском и Гренландом

Svijet

Tramp potpisao sporazum sa Grenlandom i Danskom

2 h

0
Туча на аеродрому

Svijet

Jeziva tuča na aerodromu: Snimak pogledali milioni ljudi

3 h

0
Дјевојчица у бијелој хаљини плеше

Svijet

Majka podvodila kćerke od 5 i 9 godina za 50 evra: Evo koliku kaznu je dobila

3 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

21

Tramp podržava zabranu izvoza dizela

21

15

Ugasili rasvjetu tokom skupa SNSD-a u Banjaluci, okupljeni upalili lampe i ostali do kraja

21

14

Dodik: Dok smo zajedno i okupljeni oko Srpske, niko nas ne može pokolebati

21

10

Šta utiče na neredovnost menstruacije kod žena?

21

09

UŽIVO: Bitno, 22.09.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima