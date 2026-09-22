Cvijanović u Njujorku: Srpska smatra da BiH nije potrebno više stranog tutorstva

Na godišnjem Konkordija samitu u Njujorku govorila sam o aktuelnim izazovima i neophodnosti reafirmacije demokratije u BiH, istakla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

"Iz perspektive Republike Srpske, poručila sam da stabilnost u BiH ne može biti izgrađena nametanjem i zaobilaženjem demokratske volje njenih konstitutivnih naroda", istakla je Cvijanovićeva.

Istakla je da stabilnost može biti utemeljena isključivo na domaćem dijalogu i punom uvažavanju ustavne pozicije tri naroda i dva entiteta.

"Republika Srpska smatra da BiH nije potrebno više stranog tutorstva, već više unutrašnjeg razgovora. Nije joj potrebno političko nametanje, već ekonomska saradnja, investicije i razvoj", istakla je Cvijanovićeva.

Republika Srpska Cvijanović na Konkordija godišnjem Samitu: Rame uz rame sa svjetskim liderima

Naglasila je da će Republika Srpska i dalje biti posvećena dijalogu, očuvanju mira i stabilnosti, kao i jačanju odnosa sa svima koji žele da sarađuju na bazi međusobnog uvažavanja.

Uz Cvijanovićevu na Samitu su govoriti brojni svjetski lideri, među kojima su Sara Rodžers i Džejkob Helberg iz Stejt Departmenta.

Takođe, na Samitu su među govornicima bili i Džon Jovanović iz Banke Sjedinjenih Američkih Država.

Obratili su se i predsjednici Hondurasa i Dominikanske Republike Huan Orlando Hernandez i Luis Abenader.