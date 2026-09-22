Dodik: Za vrtić u Istočnoj Ilidži 2.5 miliona KM

Autor:ATV redakcija
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U razgovoru s predsjednikom Skupštine opštine Istočna Ilidža Slavišom Moćevićem, kojem su prisustvovali predsjednik DNS-a Nenad Nešić i premijer Srpske Savo Minić, uočili smo problem u vezi s vrtićem, objavio je predsjednik Milorad Dodik.
- Sa republičkog nivoa biće odobrena dva i po miliona maraka, jedan dio do kraja godine, a sljedeće ostalo, kako bi mogla da počne realizacija - naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
U razgovoru s predsjednikom Skupštine opštine Istočna Ilidža Slavišom Moćevićem, kojem su prisustvovali predsjednik DNS-a Nenad Nešić i premijer Srpske Savo Minić, uočili smo problem u vezi s vrtićem. Sa republičkog nivoa biće odobrena dva i po miliona maraka, jedan dio do kraja… pic.twitter.com/HXzS0oX0ov— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 22, 2026
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