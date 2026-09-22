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Dodik: Za vrtić u Istočnoj Ilidži 2.5 miliona KM

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22.09.2026 19:21

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV

U razgovoru s predsjednikom Skupštine opštine Istočna Ilidža Slavišom Moćevićem, kojem su prisustvovali predsjednik DNS-a Nenad Nešić i premijer Srpske Savo Minić, uočili smo problem u vezi s vrtićem, objavio je predsjednik Milorad Dodik.

- Sa republičkog nivoa biće odobrena dva i po miliona maraka, jedan dio do kraja godine, a sljedeće ostalo, kako bi mogla da počne realizacija - naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Istočna Ilidža

Vrtić

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