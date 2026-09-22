Novi detalji nesreće u kojoj je poginuo pjevač Goran Maksimović

Nakon teške saobraćajne nesreće koja se jutros dogodila u okolini Šapca kada je poginuo pjevač Goran Maksimović Gogo (26), a tri osobe zadobile teške tjelesne povrede, otkriveno je, kako "Kurir" saznaje, da je pjevač u trenutku nesreće sjedio na zadnjem sjedištu automobila i da je, nažalost, na licu mjesta stradao, usljed teških povreda.

Podsjetimo, saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 5.45 časova, a do udesa je došlo u Ulici Cerska kada je automobil, kojim je upravljao M. I. (44), krećući se iz pravca Šapca ka Volujcu, izletio sa kolovoza.

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"Dolaskom u Ul. Cerska došlo je do izlijetanja vozila sa kolovoza u desnu stranu u pravcu kretanja vozila u kanal za odvod vode, a vozilo je prednjom stranom udarilo u zemljani propust", kažu iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu za "Kurir".

Vozač M. I. i putnici M. I. i M. S. zadobili su teške tjelesne povrede i nalaze se na liječenju u Zdravstvenom centru Šabac.

Po nalogu dežurnog javnog tužioca, automobil je upućen na vanredni tehnički pregled, dok su od vozača uzeti uzorci krvi i urina radi analize prisustva alkohola i psihoaktivnih supstanci. Vozilo je takođe kriminalističko-tehnički obrađeno.

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"U daljem toku postupka, a u zavisnosti od izvršenih analiza i drugih dokaza koji će biti prikupljeni u pretkrivičnom postupku, biće donijeta dalja odluka o postupanju ovog tužilaštva", dodali su iz Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu.

Goran Maksimović Gogo je, podsjetimo, prethodne večeri sa svojim Tika Taka bendom nastupao na Šabačkom vašaru.

"Do kasno u noć su se veselili, atmosfera je bila fenomenalna. Goran je bio sa bendom, a na nastup su došli i njegovi prijatelji i supruga. Niko ne može da povjeruje da mu se na povratku kući dogodila ovako strašna tragedija", kaže sagovornik i podsjeća da je u automobilu bila i supruga pjevača.

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Nastradali pjevač i njegovi prijatelji posljednju fotografiju objavili su noćas oko jedan sat iza ponoći.

"Goran je bio izuzetan pjevač, još bolji čovjek. Uvijek je uveseljavao sve, ovo je velika tragedija", dodaje sagovornik.