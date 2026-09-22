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Radnika ubila struja dok je radio na fasadi

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22.09.2026 15:57

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Радника убила струја док је радио на фасади
Foto: ATV

Radnik koji je danas izvodio radove na fasadi jedne kuće u Beogradu preminuo je od posljedica teškog strujnog udara, saznaje "Telegraf.rs".

Nezvanično, nesreća se dogodila dok se muškarac nalazio na skeli i obavljao radove na objektu. Usljed jakog strujnog udara zadobio je izuzetno teške povrede i u kritičnom stanju je hitno prevezen u bolnicu. Uprkos naporima ljekara i borbi za njegov život, radnik je ubrzo po prijemu podlegao povredama.

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O tragičnom slučaju odmah su obaviješteni policija i nadležno tužilaštvo. Po nalogu tužilaštva, tijelo nastradalog radnika upućeno je na obdukciju kako bi se zvanično potvrdio tačan uzrok smrti.

Istraga koja slijedi obuhvatiće uviđaj policije i inspekcije rada kako bi se utvrdilo na koji način je došlo do kontakta sa električnim instalacijama i da li su na gradilištu bile primijenjene sve zakonski propisane mjere bezbjednosti i zdravlja na radu.

(Telegraf)

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Tagovi :

Struja

električna energija

tragedija

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