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Minić: Svaki glas za mene i Željku je glas za Dodika i Republiku Srpsku

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22.09.2026 16:33

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Предизборна трибина СНСД-а у Фочи, на којој су представљени кандидати ове странке за предстојеће изборе.
Foto: SRNA

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić rekao je da će se Zelengora dići na nivo kakav zaslužuje, pri čemu je pozvao lokalne vlasti da predstave adekvatne projekte.

Naglasio je da predstavnici ove stranke u vlasti na svim nivoima odgovorno rade za srpski narod i Republiku Srpsku.

"To je Republika Srpska kakva nam treba i kakvu volimo", rekao je Minić.

Napomenuo je da je kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović u Vašingtonu, gdje ima važne sastanke, te najavio da sa predsjednikom Dodikom putuje u Rusiju, gdje će se sastati sa predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Predsjednik Dodik sastao se nedavno i sa izraelskim predsjednikom Benjaminom Netanjahuom. Sve ovo se zove ozbiljna i državnička politika, a to je naša politika", istakao je Minić.

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On je dodao da je na takvoj politici zasnovan i dokument i plan SNSD-a pod nazivom "Republika Srpska 2030. godine", u okviru kojeg je sadržano mnogo toga što će biti urađeno za dobrobit naroda u Republici Srpskoj.

"Svaki glas za mene i Željku je glas za Dodika i Republiku Srpsku. Ne smijemo dozvoliti da neko uništi sve ono što smo postigli", istakao je Minić.

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Tagovi :

Savo Minić

SNSD

Milorad Dodik

Željka Cvijanović

Izbori 2026

Izbori 2026.

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