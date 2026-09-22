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Preminuo poznati srpski glumac Dragan Ostojić

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22.09.2026 16:27

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Запаљене свијеће на споменику.
Foto: ATV

Poznati kikindski glumac i pozorišni reditelj Dragan Ostojić preminuo je u 65. godini u Opštoj bolnici u Kikindi.

Ostojić je bio dugogodišnji, istaknuti član ansambla Narodnog pozorišta u Kikindi, u kojem je ostvario brojne upečatljive uloge i potpisao režije mnogih predstava.

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Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za kikindsku i srpsku pozorišnu scenu, na kojoj je ostavio dubok i neizbrisiv trag.

Bio je noseći stub pozorišta

Kolege i poštovaoci njegovog rada opraštaju se od glumca koji je decenijama bio jedan od nosećih stubova kulturnog života Kikinde.

"Vrijeme i mjesto sahrane i komemoracije biće naknadno objavljeni", navodi se u objavi Narodnog pozorišta Kikinda na Instagramu.

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In memoriam

Dragan Ostojić

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